Vedenkeittokehotus tyhjensi kauppojen vesihyllyt Espoossa: "Pisti ajattelemaan"

Hanavettä pitää keittää viiden minuutin ajan ennen käyttöä joillakin alueilla Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla. Helsingin kaupungin ympäristön (HSY) mukaan kyse on varotoimenpiteestä, sillä putkirikon yhteydessä maanpinnalla ollutta vettä on voinut päätyä putkeen. Lue alueista tarkemmin tästä .

– Kyllä me keitettiin sitten vettä sitten illalla. Meillä on ämpärillinen täynnä vettä. Tilanne on ihan hyvä.