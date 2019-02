Vauva sai vaikean aivovamman ja vaikeahoitoisen epilepsian – kahdelle lääkärille syytteet törkeästä vammantuottamuksesta

Lapsi vammautui vakavasti

Syyttäjän mukaan fludarabiini on korkean riskin lääke, joten lapsi vammautui lääkäreiden törkeän huolimattomuuden takia.

– Koska potilaana on ollut vuonna 2015 syntynyt lapsi, joka on vammautunut vaikeasti, rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, haastehakemuksessa todetaan.