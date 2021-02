Vastaamon tietomurron uhri vaatii 20 000 euron korvauksia henkisestä kärsimyksestä – Vastaamo: "Ei ole perustellut tai esittänyt todistelua väitetystä vahingosta"

Nainen on ollut Vastaamon asiakkaana ja pelkää, että hänen tietojaan on väärinkäytetty.

Naiselle on hakemuksen mukaan aiheutunut "huomattava henkinen kärsimys", jota ei eritellä tämän tarkemmin.

Marraskuussa jätetyn hakemuksen mukaan Vastaamo on rikkonut EU:n tietosuoja-asetusta sekä "Suomen lain mukaista velvollisuutta pitää potilastiedot salassa".

Vastaamo: Hakemus on puutteellinen

Vastaamo on jättänyt oman vastauksensa käräjäoikeudelle tammikuun lopussa. Vastaus on laadittu asianajotoimisto Krogeruksella.

– Lisäksi kantaja on vain kaksi kertaa käyttänyt vastaajan palveluita, jolloin myös henkilötietojen määrä on suhteellisen suppea. Näiden seikkojen valossa vahingon ja sen määrän osoittaminen on erityisen olennaista, Vastaamon vastauksessa todetaan.