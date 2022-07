Vastaamon entinen toimitusjohtaja Ylelle: Tietomurto saattoi olla sisäpiirin rikos

Ville Tapio kertoo Ylen haastattelussa jonkun yrityksen sisällä auttaneen kiristäjää. Tapio on teettänyt ulkopuolisen asiantuntijaselvityksen tietomurrosta ja sitä seuranneesta kiristyksestä.

Tuhansien potilaan tiedot vuosivat nettiin

– On syytä epäillä, että potilastietokanta on päätynyt kiristäjän haltuun joko [Vastaamon entisen tietosuojavastaavan NN:n] kautta tai niin, että [NN] on itse osallinen kiristykseen, Tapio väittää Ylellä.