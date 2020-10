Vastaamo-vuodon uhrit voivat jäädä kokonaan ilman korvauksia – Professori: "Se riski on olemassa"

Vastaamon tietomurtotapauksessa on ihmetyttänyt muun muassa se, miksi yhtiöltä kesti niin pitkään tiedottaa asiakkailleen, että nämä ovat joutuneet tietomurron uhreiksi. Osaltaan sitä selittää poliisin yhtiölle määräämä ilmaisukielto, joka on sittemmin purettu.

– Esimerkiksi jos käy ilmi, että vuodettuja tietoja on käytetty jonkun vahingoksi esimerkiksi ottamalla pikavippejä tai ostamalla luotolla tavaraa. Jos ihminen olisi ollut tietoinen teosta, olisi hän voinut ehkäistä tietojen väärinkäyttöä.

Vastaamon tapauksessa on pohdittu myös ryhmäkanteen mahdollisuutta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kuitenkin todennut, että kyse on tietosuojaloukkauksesta, eikä ryhmäkanne sovellu tällaiseen tapaukseen.