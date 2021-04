Kiristäjä ehti saada lunnasrahoja kymmeniltä – Vastaamo ei ole edes pyytänyt anteeksi: "Uhrina tuntui ikävältä lukea asiasta mediasta"

Yhtiö ei pahoitellut

– Vastaamo kertoi, että he ovat yrityksenä kiristyksen ja tietomurron uhri. Voidaan pohtia, että kuka on uhri, nämä 31 000 yksittäistä ihmistä vai yksi iso firma.

Vastaamo-kiristäjä sai runsaat 6000 euroa

– Aika vaikea on enää ketään kiristää, kun kaikki tiedot ovat jo julki. Uhreja on todella monenlaisia. Osa on todella herkässä asemassa. On ihmisiä, joilla on vaikeita mielenterveysongelmia ja nyt kaikki heidän tietonsa ovat julki, Kortesuo harmittelee.