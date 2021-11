Vasta toistasataa autoa valmistanut sähköautoyhtiö Rivian on jo arvokkaampi kuin Volkswagen

Rivianin osakkeen hinta on yli kaksinkertaistunut sen 78 dollarin listautumishinnasta, ja se oli nousussa myös keskiviikkona. Rivianin markkina-arvo on noussut jo yli 140 miljardin dollarin, ja se on Bloombergin mukaan markkina-arvoltaan suurempi kuin esimerkiksi Volkswagen, General Motors ja Ford, vaikka nämä autojätit valmistavat miljoonia autoja vuodessa.