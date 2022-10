Vasara kädessä Nancy Pelosin kotiin tunkeutunut mies aiheutti puhemiehen aviomiehelle vakavia vammoja – tämä hyökkäyksestä tiedetään

Yhdysvaltalaismedian mukaan pariskunnan asuntoon Kalifornian San Franciscossa tunkeutunut henkilö oli kovaan ääneen vaatinut saada tietää, missä puhemies Pelosi on.

Lääkärit odottavat Paul Pelosin toipuvan täysin

Hammillin mukaan 82-vuotias Paul Pelosi on ollut onnistuneessa leikkauksessa, jossa hoidettiin hänen kalloonsa tullutta murtumaa sekä vakavia vammoja, joita hän oli saanut oikeaan käsivarteensa sekä käsiinsä.

Nancy Pelosin ja pariskunnan viiden lapsen kerrotaan palaavan San Franciscoon. CNN:n mukaan puhemies on jo ehtinyt saapua sairaalaan aviomiehensä luokse.

Tunkeutuja hyökkäsi vasara kädessä

Äärioikeistolaisia näkemyksiä ja salaliittoteorioita

Poliisipäällikkö kertoi, että tunkeutuja on 42-vuotias mies, joka on poliisin huostassa. Wall Street Journal -lehden mukaan tunkeutuja on kannattanut äärioikeistolaisia näkemyksiä sosiaalisessa mediassa. Lehti viittaa lainvalvontaviranomaisen tietoihin.