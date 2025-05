Varpu Hintsanen kohtasi valtavan surun syntymäpäivänään: "Hyvää matkaa maailman rakkain ja parhain isä"

Varpu Hintsasen isä on kuollut.

Kirjailija ja psykiatrinen sairaanhoitaja Varpu Hintsanen kertoo riipivässä Instagram-postauksessaan, että hänen isänsä on kuollut.

– Ei ole sanoja, on suunnaton suru ja tyhjyys. Eilen illalla viimeksi viestittiin, tänään olet poissa täältä. Olit maailman onnellisin, kun pääsit talven jälkeen mökille, tekemään nuotiolle loimulohta ja saunomaan. Sinä olit täynnä elämää, Hintsanen kirjoittaa julkaisussaan.

Hintsasen isä kuoli 1. toukokuuta, eli samana päivänä, kun Hintsanen viettää 47-vuotissyntymäpäiväänsä.

– Tänään on syntymäpäiväni. Ilman sinua isä, ei olisi minua. Tämä 47. syntymäpäivä on elämäni hirvein. Ainoa lohtuni on se, että olet Senjan luona. Tästäkin käsittämättömästä surusta me yhdessä jotenkin hetki kerrallaan selvitään, Hintsanen kirjoittaa.

Senja on Hintsasen edesmennyt tytär. Senja sairasti syöpää ja nukkui pois 8-vuotiaana vuonna 2019.

Hintsanen muistelee isäänsä kauniisti.

– Hyvää matkaa maailman rakkain ja parhain isä ja vaari. Sinä todella olit ja olet erityinen. Sinulla oli maailman kultaisin ja suurin sydän. Sinä opetit mitä on muiden auttaminen – autoit aina, aina kaikkia, tuttuja ja tuntemattomia. Sinä olit tukena, mitä ikinä elämässäni eteen tuli. Olen pohjattoman surullinen, etten pääse enää lämpimään halaukseesi, eivätkä parantavat kätesi enää täällä hoida. On lohdutonta, etten saa nauttia ensiluokkaisesta huumoristasi.



– Me halattiin aina, joka käänteessä ja pitkään. Ja joka kerran sanottiin: "Olet niin rakas – niin sinäkin". Lohtuni on, että aina puhuttiin paljon – ja vängättiinkin – tiesit, miten kiitollinen sinulle kaikesta olen ja miten äärettömästi sinua rakastan ja arvostan. Me oltiin toistemme puolella aina.