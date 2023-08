Suomen MM-ralliin luvassa jättimäinen yleisöryntäys – tässä on perinteikkään kilpailun vetonaula: "Varmasti antaa oman suolansa"

– Jos sää ei muutu mahdottomaksi, kyllä me liikumme siellä lähes 300 000 katsojan luokassa, Tarkiainen ennakoi MTV Urheilulle.

Väkimäärään on Tarkiaisen mukaan varauduttu monella eri tavalla. Sisäänkäyntejä on riittävästi saapua paikalle ja lipuntarkastus/myyntireittejä löytyy useita.

Myös erikoiskokeille on varattu useita katselualueita. Kisaviikonlopulle ennustettu sadekeli ei ole toistaiseksi liikaa vaikuttanut järjestelyissä.

– Yritämme erityisesti seurata tilanteen vaikutusta pysäköintijärjestelyihimme. Tällä hetkellä on yksi peltoparkki tiedossa, jota me emme pysty käyttämään. Muuten ei ole vielä mitään katastrofia, Tarkiainen avaa.

Katsojien on samalla tavalla syytä varautua märkään keliin.

Rallia ajetaan todella laajalla alueella

Fanit pääsevät tapaamaaan kuskeja nimikirjoitustuokiossa huoltoparkkialueella torstaina. Kello 14.30 alkava tilaisuus kestää tunnin ja mukana on WRC:n kärkikuljettajia, kuten MM-sarjaa johtava Kalle Rovanperä .

– Nyt ollaan maantieteellisesti todella laajalla alueella liikkeellä. Mennään Savon puolelle Myhinpäässä perjantaina ja myös pitkälle Pirkanmaalle Västilän erikoiskokeella lauantaina. Siinä on mahdollisuus suurelle kansanjoukolle käydä katsomassa rallia hyvinkin lähellä kotiansa, Tarkiainen kehuu.

Ensimmäistä kertaa vuoden 2015 jälkeen ajettavan Myhinpään erikoiskokeen paluu Savossa on otettu kuskien keskuudessa riemuiten vastaan. Kyseinen kilpailupätkä on noussut ikoniseen maineeseen lajissa sen tarjoaman haasteen myötä.

– Suosio perustuu varmasti siihen, että se pätkä on todella vaikea. Se on maastomuodoltaan hyvin vaihteleva. Siellä on paljon mäkiä, nyppyjä, ylityksiä ja pudottavia mutkia, Tarkiainen kertoo.