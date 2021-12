Varhila MTV Uutisille: Hätäjarru pohdinnassa ensi viikolla, Pohjois-Suomessa harkitaan jo rajoituksia, joilta ei voisi välttyä koronapassilla

– Hyvin pitkälle hätäjarrumekanismin kriteerit ovat täyttyneet. Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat kriisiytymässä, erikoissairaanhoidossa on jo jouduttu ajamaan alas elektiivistä [ei-päivystyksellistä] hoitoa. Samoin on täyttynyt positiivisten testien määrä. Hätäjarrussa on mainittu, että sen tulisi olla alle 4 prosenttia. Meillähän on ollut jo useamman viikon 6–7 prosenttia positiivisten testien määrä [osuus].