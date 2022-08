Vappu Pimiä jakoi valloittavia otoksia perhelomaltaan: "Ihana ja pitkä kesäloma päättyi Rodokselle"

View this post on Instagram

– Ihana oli tavata paikallisia tuttuja yrittäjiä ja kavereita, syödä erinomaista ruokaa, nukkua, lukea ja uida kirkkaassa vedessä. Loma on silloin onnistunut ja ollut tarpeeksi pitkä, kun on kiva palata arkeen ja sorvin ääreen ja nyt on just se fiilis! Kiitos kesäloma 2022, olit super!