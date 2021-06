Vapaavuori: Koronatilanne Helsingissä menossa koko ajan parempaan suuntaan – maanantaina rokotusvuoroon jo 25-29-vuotiaat

Hän iloitsi erityisesti siitä, että koronatilanne Helsingissä on parantunut koko ajan ja koronatartuntoja on ollut koko ajan vähemmän siitäkin huolimatta, että kesän tullen ja rajoitusten keventyessä ihmisten väliset kontaktit ovat lisääntyneet.

Yleisötilaisuuksiin on luvassa pian höllennyksiä. Aluehallintovirasto luopuu pian henkilömäärän rajoituksista, paljasti Vapaavuori.

– Kuitenkin on muistettava, että korona on edelleen keskuudessamme ja varovainen pitää silti olla. On hyvä seurata, miten tilanne kehittyy ja mitä muualla maailmassa tapahtuu, Vapaavuori täsmensi.