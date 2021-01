Saksassa päivittäin jo 1000 koronakuolemaa, rajoitukset tiukkenevat – kirjeenvaihtaja: "Pahimmille alueille 15 kilometrin liikkumisraja"

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtajan Heikki Piuholan mukaan hankalinta perheille on se, että koulut pysyvät kiinni ainakin tammikuun loppuun saakka. Sen jälkeen, jos tilanne helpottaa, on suunnitelmissa avata koulut asteittain nuorimmista oppilaista alkaen.

– Pahimmille koronan ilmaantuvuusalueille on tullut lisäksi 15 kilometrin liikkumisraja. Ulkomailta saapuvat puolestaan joutuvat karanteeniin ja heidän tulee käydä viiden päivän sisällä koronatestissä. Riskialueilla on jo monta viikkoa ollut öinen ulkonaliikkumiskielto, ja se jatkuu edelleen. Rajoituksia on siis paljon, Piuhola luettelee.