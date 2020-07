Vankilasta tuli painajaismainen koronaviruslinko Kaliforniassa – vangeilla yli 2 000 tartuntaa: "Pahin moka terveydenhuollossa kautta aikojen"

Koronavirus leviää Yhdysvalloissa itärannikolta kohti länttä. Kalifornian osavaltiossa on tähän mennessä todettu yli 300 000 koronavirustartuntaa. Näistä noin 2 300 tartuntaa on todettu vangeilla ja heistä 31 on menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.