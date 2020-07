Kuinka näin voi käydä? Kylmäkosken vankila päästi väärän henkilön vapaaksi – vankilanjohtaja: "Hän esiintyi henkilönä, joka piti vapauttaa"

– Valitettavasti näin on päässyt käymään, hän kertoo MTV Uutiset liven haastattelussa.

– Tässä on tarkistettu syntymäaika ja luotettu vangin kertomaan. Erittäin harmillinen tapaus, mitä ei missään tapauksessa saisi käydä.

Etsintäkuulutus tehty

Rämö ei kerro, mistä rikoksesta ja kuinka pitkää rangaistusta vanki on istunut. Vankilan henkilökunnan näkemys on kuitenkin se, ettei vankia pidetä vaarallisena.

– Koskaan ei voi tietää, kuka on vaarallinen ja kuka vaaraton, Rämö lisää.

Poliisi on tietoinen tapauksesta ja karanneesta vangista on tehty etsintäkuulutus. Vankia ei kuitenkaan etsitä aktiivisesti. Rämöllä ei ole mitään tietoa siitä, missä vanki tällä hetkellä on.