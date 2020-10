Vanhan Vaasan sairaalan ylilääkäri kiistää rikoksen mielentilatutkimusten kymmenenkertaisessa laskutuksessa – "Perustuu virheelliseen tulkintaan työsopimuksesta"

Kymmenen vuoden ajalta laskujen kokonaissumma on Ylen mukaan 212 000 euroa.

Eronen sanoo STT:lle toimittamassaan sähköpostissa, että kyseessä on tulkintaerimielisyys.

– Tutkintapyyntö perustuu virheelliseen tulkintaan työsopimuksestani. Kyseessä on vain riita-asia; tulkintaerimielisyys. Mitään rikosta asiassa ei ole tapahtunut, Eronen kirjoittaa.

Tutkintapyynnön poliisille teki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL:n ylilääkäri ja sairaalan johtokunnan puheenjohtaja Jukka Kärkkäinen sanoi tiistaina STT:lle, että asia on vasta mennyt poliisille. STT ei ole tällä viikolla tavoittanut poliisin tutkinnanjohtajaa.

Eronen: Mielentilatutkimukset eivät kuulu virkatehtäviin

Epäselvyyksissä on kyse psykiatrisista mielentilatutkimuksista määrätystä lausuntopalkkiosta, joka on tarkoitettu sairaalan ulkopuolisille lääkäreille. Yksittäisen ulkopuoliselle lääkärille mielentilatutkimuksesta maksettavan palkkion arvo on Kärkkäisen mukaan suuruusluokaltaan noin 2 500 euroa.