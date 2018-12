Vanha raitiovaunu lähtee ilahduttamaan muistisairaita vanhuksia: "Kun tulee koti-ikävä ja he odottavat, että auto lähtee, niin nyt lähteekin ratikka"

Raitiovaunu 320 on rakennettu vuonna 1955. Tänään se oli näytillä Vartiokylän varikolla: Kuljettajan tuolilla istuvat leveästi hymyillen Kustaankartanon palvelutalon johtaja Tarja Sainio ja ylihoitaja Päivi Markkanen.

– Aivan mieletöntä. Se lähti pienestä ajatuksesta ja nyt meillä on iso raitiovaunu. Onhan se huikeaa, Sainio riemuitsee.

– Eipä olisi uskonut että Kustaankartano saa oman raitiovaunun. Me olemme aivan innoissamme. Odotamme, että saamme sen kotiin ja päästään suunnittelemaan sille omaa käyttöä.

"Hetki ratikassa ja todetaan, että olemme perillä"

Kaksikko kertoo, että Kustaankartanon asiakkaat ovat syntyneet silloin, kun ratikalla oli vielä iso merkitys. Sen muisteleminen on isossa roolissa.

– Ratikkahan toimii aivan mainiosti meidän muistisairaille. Kun tulee koti-ikävä ja he odottavat, että juna lähtee tai auto lähtee. Nyt lähtee ratikka. Menemme sinne odottelemaan, että päästään kotiin ja sitten voimmekin olla hetken ratikassa ja todeta, että nyt olemme perillä. Sitten palataan takaisin omaan kotiin Kustaankartanoon, pohtii Markkanen.

– Ajattelimme myös, että käytämme tätä rekvisiittana, kun meillä on isoja juhlia ja pidämme kesällä kahviloita ja muuta. Ideointia on valtavasti. Minusta on ihanaa, että Kustaankartanossa suunnitellaan jo verhoja raitiovaunuun, että saadaan tästä viihtyisä ja kotoisa, Sainio kertoo.