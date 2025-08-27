Vangit käyvät Salkkarit-hahmon päälle – murjovat kasvot

Julkaistu 27.08.2025 16:18

Silja Välske



Salatut elämät -jaksossa Joanna joutuu hyökkäyksen kohteeksi. 

Salatut elämät -sarjassa keskiviikkona nähtävässä jaksossa Joanna näkee, että vangit palauttavat puhelimen Kikka Granbergille, joka on joutunut huumeiden vuoksi vankilaan. 

4801 04 kikkaKikka tekee paluun Salkkareihin.

Myöhemmin vangit käyvät Joannan päälle. 

4801 02 joannaVangit käyvät Joannan päälle.

Joanna jatkaa Kikan seuraamista ja tajuaa, että voisi hyötyä tämän ystävyydestä. Joanna auttaa Kikkaa ottamalla syytökset laittomasta puhelimesta itselleen.

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.

