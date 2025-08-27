Vangit käyvät Salkkarit-hahmon päälle – murjovat kasvot

Salatut elämät -jaksossa Joanna joutuu hyökkäyksen kohteeksi.
Salatut elämät -sarjassa keskiviikkona nähtävässä jaksossa Joanna näkee, että vangit palauttavat puhelimen Kikka Granbergille, joka on joutunut huumeiden vuoksi vankilaan.
Kikka tekee paluun Salkkareihin.
Myöhemmin vangit käyvät Joannan päälle.
Joanna jatkaa Kikan seuraamista ja tajuaa, että voisi hyötyä tämän ystävyydestä. Joanna auttaa Kikkaa ottamalla syytökset laittomasta puhelimesta itselleen.
