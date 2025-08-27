Salkkarit-juonipaljastukset julki! Hahmo tekee hämmentävän löydön

Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjassa Sampon ja Sallan käytökseen kyllästynyt Lasse päättää ratkaista ostajan arvalla.
Jiri neuvoo Magnusta olemaan rehellinen tunteistaan.
Akille vesiputkea korjaamaan tullut Joonatan tekee löydön.
Sampo yrittää saada Henrikiä kiinni, mutta turhaan.
Aki paljastaa Erikalle, että Henrik sortui huumeisiin edellisen sydänsurunsa aikoihin. Erika ei suostu uskomaan.
Matias ja Magnus tapaavat. Magnus keksii hätävalheen käytökselleen.
Ismo lähtee ajamaan takaa kaahailevaa Iisaa.
Eva ahdistuu, kun Aaro haluaa tavata ja puhua Nadjasta.
Isänsä käytöksen vuoksi poliisiasemalle tullut Kalle törmää Tatuun.