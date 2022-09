Valvira huolissaan: Potilaita voi kuolla teho-osastojen lakon aikana – Superin Paavola: "En ota syyllisyyden taakkaa"

– Jos tosiaan suojelutyötä ei olla saamassa, on tilanne erittäin vakava. Meillä on potilaita, jotka ehdottomasti tarvitsevat kriittisen sairaudentilansa vuoksi tehohoitoa. Jos tällainen potilas ei saa tehohoitoa, hän suurella todennäköisyydellä kuolee.

Teho-osastojen lakot alkavat Oulun yliopistollisessa sairaalassa aikaisintaan 27. syyskuuta, Kanta-Hämeen keskussairaalassa aikaisintaan 16. syyskuuta ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa aikaisintaan 20. syyskuuta. Lakkojen oli määrä alkaa jo aiemmin, mutta työ- ja elinkeinoministeriö on siirtänyt lakkojen alkamista.

Henrikssonin mukaan on vaikea arvioida, kuinka monta potilasta voi lakon aikana kuolla.

– Esimerkiksi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa yli 20-paikkaiselle teho-osastolle tulee uusia potilaita keskimäärin 4-5 päivässä. Siksi yksikin päivä ilman teho-osastoa on erittäin vaarallinen tilanne.

Vain osa potilaista voidaan siirtää

– Vain osa potilasta voidaan siirtää toiseen sairaalaan. Tehohoidon tarvetta voidaan vähentää lykkäämällä kirurgisia leikkauksia, mutta potilaille sekin on vaarallista ja kärsimystä aiheuttavaa.

"En ota syyllisyyden taakkaa"

– En ota syyllisyyden taakkaa. Olemme monta vuotta yrittäneet hyvinkin seikkaperäisesti selvittää päättäjille, että näin tulee käymään, ja hoitajapula on kriittinen.

– Hoitajapulaa on ollut koko ajan teho-osastoilla ja vanhustenhuollossa, eikä kukaan ole reagoinut. Nyt kun on tulossa yhden tai neljän vuorokauden lakkoja, kaikki hätääntyvät.

Miten kommentoitte siihen, että Valvira on huolissaan siitä, että potilaita kuolee lakon aikana?

– Tilannetta on ollut jo pidemmän aikaa, eikä kukaan ole sanonut mitään. Miksi juuri nyt?

– Hoitajajärjestöt oikeassa siinä, että meillä on vakava hoitajapula. Meidän täytyy lisätä työn veto- ja pitovoimaa. Hoitajajärjestöjen vaatimuksia on helppo ymmärtää, mutta nyt on kysymys keinoista. Teho-osastohoito Suomessa ei saa loppua.