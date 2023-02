Valtteri Bottas julisti kolme tavoitetta toiseen F1-kauteensa Alfa Romeolla

Kaudelle 2023 suunta on selkeä.

– Tavoite on yksinkertainen: meidän täytyy saavuttaa yhä enemmän. Aina täytyy tavoitella parempaa ja korkeammalle. Täytyy parantaa jatkuvasti, koska se ajaa meitä eteenpäin, Bottas sanoi F1:n verkkosivujen mukaan.

– Odotan parempaa luotettavuutta, enemmän pisteitä ja parempia tuloksia. Mutta se, miten siihen pääsee, on se vaikea asia. Siinä tullaan yksityiskohtiin ja siihen, että työskentelemme yhdessä erittäin kovasti.

Omaan rooliinsa tallissa Bottas tuntuu olevan aidosti tyytyväinen. Mercedeksellä hän oli aina jossain määrin alempana kuin Lewis Hamilton , mutta nyt hänen vastuullaan on viedä kokemuksellaan tallia eteenpäin.

– Roolini on ollut erilainen kuin koko aiemmalla urallani. Olen ollut aiempaa enemmän osallisena, ja aiempaa suurempi tietomäärä kulkee minun kauttani.

– Yhteistyömme alkoi heti viime vuoden alussa, ja yritin antaa kaiken kokemukseni ja teknisen tietämykseni. Se työ jatkui läpi viime vuoden. Kun käyn tehtaalla, haluan kuulla, miten asiat sujuvat, ja jos minulla on ideoita tai kysymyksiä, voimme keskustella.

– Suunta, johon olemme menneet, on oikea. Työ jatkuu, ja työ on nähtävissä tässä autossa. Toivottavasti kaikki on entistä paremmin.