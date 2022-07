"Massiivisen" muutoksen huomannut Valtteri Bottas uudessa tilanteessa

– Keskikastissa (MM-sarjassa) olevilla talleilla on ylä- ja alamäkiä, niin meilläkin. Mutta mukava palata taas radalle joka ei ole katurata ja jossa on paljon kovavauhtista osaa, jotta näemme ihan oikeasti kuinka uusittu automme toimii tällaisella radalla, Bottas totesi torstaina.

– Kaikki rakastavat nopeita mutkia täällä, rata on hyvin suunniteltu. Ja kokonaisuudessaankin tykkään täällä, koska katsomot ovat täynnä, tunnelma on hieno ja kilvanajo on yleensä hyvää. Jo vanhan sukupolven autoilla näki (Silverstonessa) aika paljon ohituksia, ja nyt luvassa on vieläkin parempaa.