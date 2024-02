Valtteri Bottas nollasi pettymyksensä Australiassa – "Olen päässyt siitä yli"

Lopulta MM-pisteitä kertyi 10, mikä oikeutti kuljettajien MM-taulukossa vasta 15. sijaan, mikä on debyyttikauden 17:nnen sijan jälkeen Bottaksen F1-uran surkein suoritus.

Bottas nollasi pettymyksensä pääosin kumppaninsa Tiffany Cromwellin kotimaassa Australiassa. Tauko teki suomalaiselle hyvää ja nyt Bottas on uuden kauden alla intoa täynnä.

– Henkisesti oloni on virkeä. Minusta tuntuu, että olen saanut prosessoitua viime kauden, koska loppujen lopuksi tulos oli minulle pettymys. Odotin enemmän, Bottas myöntää Speedcafen mukaan .

Vaikka viime kausi oli niin tallin kuin Bottaksen osalta pettymys, on nastolalainen valmis näyttämään, että eivät ne ajotaidot ja nopeus ole mihinkään kadonneet. Myös uuden auton kehitystyö on näyttänyt lupaavalta.

– Minun on oltava motivoitunut. Se on työtäni – jopa niinä vaikeimpina aikoina. Varsinkin nyt, kun uusi kausi on ovella. Se kehitys ja uudet jutut, joita olen talven aikana nähnyt, motivoivat minua. Haluan todella ajaa vahvan kauden.