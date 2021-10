Valtteri Bottas saanut yllättäviä rangaistuksia – Red Bull -pomo esitti kovan epäilyksen

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Bottaksen uusi polttomoottori on hänelle jo kauden kuudes. Bottas saa vain viiden lähtöruudun rangaistuksen, koska hän on jo aiemmin rikkonut polttomoottoreihin liittyvän rajan.

– On selvää, että he tasapainottelevat riskien ja hyödyn välillä, Horner sanoi USA:n GP:n viikonlopun yhteydessä.

– Tämä on kokonaisuudessaan hyvin outoa Mercedekseltä. He ovat olleet kuitenkin luotettavuuden perikuva viimeisten kuuden tai seitsemän vuoden aikana. Puhutaan hyvin oudosta tilanteesta, Horner jatkoi.

Mercedeksen moottoritilanne on herättänyt kovasti keskustelua F1-varikolla. Hornerin mukaan yksi Iso tekijä asian takana on se, että Red Bull on antanut Mercedekselle aiempaa kovempaa painetta tällä kaudella.