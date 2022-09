Valtteri Bottas näkee viikonlopun kilpailussa suorastaan suomalaisen elementin: "Tältä se tuntuu"

Alfa Romeon autoihin on tulossa kehitysosia Japanin kilpailuun 9. lokakuuta. Talli keskittyy silti kehitystyössään vahvasti jo ensi kauteen.

– Sitä on aina vaikea ennustaa, mutta toivon niin. Meillä ei ole täällä suuria päivityksiä, vain joitain parannuksia tälle radalle, Bottas kertoi.

– Tämä rata on hyvin erilainen kuin Monza, ja meiltä puuttui downforcea, joten on vaikea ennustaa. Toivon todella pääseväni takaisin MM-pisteille, Bottas sanoi.

Tallikaveri saa kiitosta

– Minusta se (Zhoun jatkopesti Alfalla) on hyvä uutinen, koska hänen rinnallaan joukkuetoverina voin todella sanoa, että hän ansaitsee paikan joukkueessa ja formula ykkösissä. Hän on todella kypsä iältään ja kokemukseltaan, Bottas kehuu ja uskoo Zhoun parantavan entisestään.

– Hän on oppinut paljon vuoden aikana, ja hänen vauhtinsa on kasvanut aika-ajoissa ja kilpailuissa läpi vuoden. Hän on tehnyt hyvin vähän virheitä. Olen varma, että hänen kehityksensä jatkuu, Bottas kiittelee tallikaveriaan.