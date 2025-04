Valtteri Bottas kertoo suunnitelmansa – yksi selkeä valtti F1-paluuseen

Valtteri Bottas uskoo saavansa paremmat lähtökohdat F1-kisakuskin paikan nappaamiseen pysyttelemällä paikan päällä varikolla.

Bottas jäi ilman kisakuskin paikkaa viime kauden päätteeksi, kun Sauber ei uusinut hänen sopimustaan. Pian kuitenkin Mercedeksen tallipomo Toto Wolff iski kiinni entiseen suojattiinsa ja otti suomalaisen talliinsa vara- ja testikuljettajan rooliin.

– Olen itse asiassa todella kiitolllinen Totolle siitä, että hän antoi minulle tämän mahdollisuuden olla taas osa hienoa tiimiä, hienoa brändiä, ja minusta se on hyvä rooli, Bottas kertoo Autosport-lehden haastattelussa.

– Minulle on tärkeää olla paikalla, pysyä edelleen ajan tasalla hyvässä tiimissä siitä, mitä tässä lajissa tapahtuu, ja että pystyn ajamaan testiä. Haluan palata lähtöruudukkoon, ja jos vain katoaisin jonnekin, niin ihmisillä on tapana unohtaa nimesi.

Bottas pääsi tällä viikolla testaamaan Mercedeksen moottoriasiakkaan McLarenin vuoden 2023 autoa. Myöhemmin tänä vuonna hän saa mahdollisuuden testata myös Mercedekselle.

Suomalainen on valmiina paikkaamaan heti, kun Mercedes-perheen tiimeissä tulee tarvetta tuuraajalle. Samalla hän silmäilee muun muassa kaudella 2026 sarjaan liittyvän Cadillacin suunnitelmia. Samasta paikasta kilpailee esimerkiksi Red Bullilta lähtemään joutunut Sergio Perez.

– Jos olet kuski, joka on lähettyvillä, verrattuna kuskiin, joka katoaa täysin, niin sillä voi olla eroa kisakuskin paikan saamisessa, Bottas uskoo.

– Teen tätä kuitenkin enemmän itseni takia. Haluan pysyä ajan tasalla siinä, mitä lajissa tapahtuu. On hienoa olla hienon tiimin kanssa, nähdä miten he toimivat ja mistä se he löytävät etuja ja miksi. Siitä voi olla myös minulle apua, varmaankin, tulevaisuudessa.

Cadillac kiinnostaa

Bottas myöntää, että Cadillac voisi olla yksi mahdollisuus palata kisakuskin tehtävään.

– Se on tietysti erittäin kiinnostava vaihtoehto minulle. Se ei tule olemaan helppo reitti, mutta jos on selvä suunnitelma siitä, miten sinne päästään, niin silloin se voi olla todella kiinnostava projekti, jossa kokemuksella voi olla apua.

Kisavarikoilla Bottaksen pitää olla siitäkin syystä, että yllättävä kutsu kisavastuuseen voi tulla jopa kesken viikonlopun.

– Toto on kertonut minulle, että hän näkisi mielellään minut vielä kisaamassa, Bottas kertoi.

– Hän oli samaa mieltä kanssani, kun kerroin, että minusta tuntuu edelleen siltä, että en ole vielä valmis luopumaan lajista. Vielä ei ole sen aika. Jos se ei tapahdu täällä, hän ei seisoisi sen tiellä.