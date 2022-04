Valtteri Bottas avautuu hänen ja Lewis Hamiltonin väleistä – yksi tapa toistuu yhä Mercedes-lähdöstä huolimatta

Bottas ja Hamilton jakoivat hyvin lämminhenkisiä kommentteja toisistaan – erityisesti Bottaksen Mercedes-uran loppuvaiheilla. Hamilton muun muassa ilmoitti julkisesti, että Bottas on hänen ”paras tallikaverinsa koskaan”.

– Kaikki on mennyt oikein hyvin. Ajoin Bahrainissa hänen ohitseen kisan jälkeisellä jäähdyttelykierroksella ja kuulin, että hän oli noussut palkintokorokkeelle. Näytin hänelle peukkua ja hän teki samoin, Bottas muistelee.

– Emme ole tallikavereita, mutta olemme kavereita. Se on hienoa. Välimme ovat oikein hyvässä kunnossa. Saavutimme paljon yhdessä. Uskon, että noina aikoina rakennettu ystävyys kestää, Bottas jatkoi.

Vaikka Bottas vaihtoi Mercedekseltä pienemmän budjetin talliin Alfa Romeolle, on kaksikko käynyt jopa keskinäistä taistelua samoista sijoituksista. Alfa Romeolta kun on nähty enemmän kuin lupaavia otteita alkukauden aikana. Mercedes sen sijaan on jäänyt F1:n kärkitallien Ferrarin ja Red Bullin jalkoihin.