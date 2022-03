Valtteri Bottaksen uusi pomo hehkui tyytyväisyyttään – Alfa Romeo pääsi jo lähelle viime kauden pistesaldoaan: "Automme on aidosti kilpailukykyinen"

Valtteri Bottas ajoi ruutulipulle sijalla kuusi, F1-debytantti Zhou Guanyu sijalla kymmenen. Tallilla on kauden ensimmäisen viikonlopun jälkeen koossa 9 pistettä, kun koko viime kausi tuotti niitä vain 13.

– Tämä oli täydellinen tapa aloittaa kausi. Tallimme on osoittanut paitsi taitoa myös sitkeyttä. Aloitimme kisan huonosti, mutta pitäydyimme suunnitelmassamme ja nousimme kohti kärkeä, Vasseur sanoo tallin tiedotteessa.

– Se, että pystyimme tekemään tällaisen nousun, osoittaa, että automme on aidosti kilpailukykyinen. Tiedämme, että edessä oleva kausi on pitkä ja kilpailijamme haastavat meidät uudestaan jo ensi viikolla, mutta hyvä tulos avauskisasta on iso buusti kaikille.