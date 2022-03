Valtteri Bottas paljasti upean kisansa ongelmien syyn Viaplaylle: "Se tapahtui taas tänään"

– Lähtö oli tänään kyllä ongelma. Se on ollut oikeastaan testeissä ja harjoituksissa välillä ihan ok ja välillä tosi huono. Ja tänään se oli tosi huono, Bottas kommentoi.

– Lähtee tosi herkästi sutimaan, ja sitten meillä on kytkimen kanssa pieni ongelma, että se jotenkin tärisee ihmeellisesti. Se tapahtui taas tänään, nastolalainen kertasi.

– Ei pidä antaa periksi. Tosiaan vauhti oli hyvää. Kummatkin autot top10:ssä ekassa kisassa on tosi hyvä alku, ja tämä on kuitenkin vasta alkua. Vielä on pitkä matka jäljellä, ja sekä itse että tiimi pystymme varmasti parantamaan vielä paljon, Bottas tsemppasi.