Valtteri Bottaksen kohahduttanut tyyli puhuttaa – nyt kommentoi Lewis Hamilton

Suomalainen on muuttunut siirryttyään Alfa Romeolle. Viimeisessä kisassa Australiassa nähtiin ulkomuodoltaan todella rento Bottas, kun hän tepasteli varikkoalueella sandaaleissa ja hihattomassa paidassa.

– Se on mahtavaa. Näin Valtterin juuri varvassandaaleissa. On mahtava nähdä, että hän kukoistaa, on enemmän itsensä ja tietää mihin on menossa, Hamilton kommentoi suomalaisen habitusta Mercedeksen nettisivujen mukaan.

Bottas ja Hamilton olivat Mercedeksellä tallikavereita viisi vuotta, ja britti oli koko ajan kaksikosta niskan päällä. Bottas on sanonut tallista lähtönsä jälkeen, että se oli hänelle todella stressaavaa aikaa. Bottas on sanonut, että Mercedeksellä hänelle ei olisi tullut mieleenkään kasvattaa takatukkaa.

– On hienoa, että hänellä on oma juttunsa. Toivon hänelle kaikkea hyvää, Hamilton sanoo.

Seitsenkertaisen maailmanmestarin mielestä F1-kuljettajien on löydettävä itselle tärkeät asiat pitkän kauden keskellä.

– Mielestäni se pätee kaikkiin täällä. Me kaikki työskentelemme lujasti ja matkustamme paljon. Olemme poissa perheidemme ja ystäviemme luota niin paljon, että jäämme paitsi paljosta. Pitää löytää iloa radan ulkopuolelta, Hamilton pyörittelee.

– Mielestäni on tärkeää henkiselle hyvinvoinnille, että löytää jotain, mitä rakastaa. On se sitten osallistuminen kielikurssille, jonkun instrumentin soittaminen tai jalkapallon pelaaminen.

Bottas on ollut vapautuneempi Alfa Romeolla kuin Mercedeksellä. Suomalaisen kannalta tallin sisäinen tilanne on erilainen, kun Bottas on toistuvasti päihittänyt tallikaverinsa, Kiinan Guanyu Zhoun, kun hän ennen jäi toistuvasti kakkoseksi taistelussa Hamiltonia vastaan.

Tämän kauden kolmessa kilpailussa Bottas on kerännyt Alfa Romeolle neljä MM-pistettä. Tallikaveri Zhou on myös päässyt pisteille, hänellä on kasassa kaksi pistettä.