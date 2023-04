Toto Wolff vahvisti: F1-jätti Mercedes tekee merkittäviä muutoksia autoonsa

– Ero on selvä. Vielä 12 kuukautta sitten emme tajunneet, että missä meidän ongelmamme olivat. Nyt meillä on ongelmia, mutta tiedämme, mitä ne ovat ja miten ne vaikuttavat auton suorituskykyyn, Wolff muotoili.

– En halua muuttaa tavoitteitamme millään tavalla. Haluan aina uskoa siihen, että taistelemme maailmanmestaruuksista, vaikka se ei kuulostaisi realistiselta näkemykseltä. Kausi on vasta alussa ja haluan pitää tallin mahdollisimman motivoituneena. Meillä on erinäköisiä keksintöjä liukuhihnalla.

– On selvää, että yksi talli (Red Bull) on karussa muilta. Sen jälkeen on tiivis ryhmä, jossa olemme me, Aston Martin ja Ferrari. Jotta voimme taistella mestaruuksista, meidän täytyy saada ne kiinni, jotka ovat tällä hetkellä kaukana muista. Samaan aikaan meidän täytyy taistella myös meidän nykyisiä, kovia kilpakumppaneita vastaan. Puhutaan ikään kuin kahdesta erilaisesta voimasta, Wolff perkasi Mercedeksen nykytilannetta.