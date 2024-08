Valtteri Bottakselta salaperäinen somejulkaisu – F1-spekulaatio käynnistyi

Bottas, 34, julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa hän poseeraa kameralle Audi R8:n vierellä. Julkaisun toisessa kuvassa korostuu, kuinka auton kylkeen on myös maalattu Bottaksen F1-numero 77.

Edelliset kaksi kautta Kick Sauberilla ajanut Bottas on edelleen ilman F1-sopimusta ensi vuodelle. Hänen todennäköisimpänä jatkopaikkanaan pidetään Sauberia, joka muuttuu vuonna 2026 nimenomaan Audiksi.

Sauber on tehnyt toistaiseksi vain yhden kuljettajasopimuksen ensi kaudelle. Paikka Nico Hülkenbergin rinnalla on vielä avoin.

Bottaksen seuraajat ovatkin villiintyneet tuoreen julkaisun johdosta. Kommenttikentässä on alkanut välitön keskustelu siitä, vihjaako Bottas tekevänsä jatkosopimuksen Audiksi muuttuvan tallinsa kanssa.

Bottaksen ja Sauberin F1-kausi on mennyt pahasti penkin alle. Suomalaiskuljettajan pistetili MM-sarjassa on edelleen avaamatta, kun kautta on takana 14 osakilpailua.