Lähde: Valtteri Bottaksen F1-haaveille jälleen iso kolaus

Tilanne näyttää huolestuttavalta Valtteri Bottaksen kannalta. F1-jatkosta haaveilevan suomalaiskuljettajan ainoaksi vaihtoehdoksi on näiltä näkymin jäämässä Sauberilla jatkaminen.

Sauber, joka on vuodesta 2026 alkaen Audi, on kiinnittänyt toiseksi kuskikseen Nico Hülkenbergin. Toinen paikka on vielä vapaana.