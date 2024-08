Huolestuttava lausunto Valtteri Bottaksen uhkaajalta – "pelastusköydestä" iso käänne F1-tuolileikissä

Binotto tuntee vuodesta 2022 F1-kisakuljettajana kaasutelleen kiinalaisen Zhoun tämän kuuluttua aiemmin Ferrarin kuljettaja-akatemiaan. The Race kirjoittaa, että Binotton liittyminen tiimiin on Zhoun vinkkelistä ehkä jopa "pelastusköysi".

"50 prosentin tai sitä suurempi mahdollisuus"

– Sitä minä haluan tehdä. En ole ajatellut sitä, mitä teen, jos minusta tulee kolmas kuljettaja. Ajatuksenani on saada paikka, koska sanoisin, että minulla on yhä 50 prosentin tai sitä suurempi mahdollisuus saada paikka.

Arvio, sikäli kuin siinä on pohjaa, on Bottaksen kannalta huolestuttava. Suomalainen on pyörinyt viime ajat ainoastaan Sauber-jatkospekulaatioissa ja tallia on pidetty hänen käytännössä ainoana F1-vaihtoehtonaan.