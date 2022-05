Valtteri Bottakselle musertava takaisku heti Monacon-viikonlopun alkuun – Leclerc hurjassa putkessa, Mercedes vaikeuksissa

Monet ovat povanneet suomalaisesta viikonlopun mustaa hevosta. Taustalla on se, että Alfa Romeon C42-auto loisti kaksi viikkoa sitten Espanjassa radan viimeisissä, Monacoa muistuttavissa mutkissa. Lisäksi auto on varikon kevyin ja sen akseliväli on kaikkein lyhin, eli sen pitäisi istua kapealle ja syheröiselle katuradalle kuin nenä päähän.