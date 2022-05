Muhiiko Monacon GP:n aika-ajoissa jättiyllätys? Red Bullin kakkoskuski löi Charles Leclercin

Monacossa on tänään edessä F1-kauden seitsemännen GP-viikonlopun huipennus: aika-ajot. Lauantai-iltapäivän sessio on Monacossa ratkaisevammassa roolissa kuin yhdelläkään toisella radalla, sillä kisatilanteessa ohittaminen ruhtinaskunnan kapeilla kaduilla on käytännössä mahdotonta.