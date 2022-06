Valtionjohdon hitaus sallii suomalaisten kalastaa lohta Tenojoesta täyskiellosta huolimatta, norjalaiset käärmeissään: "Tämä on epäeettistä"

NRK uutisoi tänään, että suomalaisten lohenkalastajien on annettu kalastaa lohta Tenojoella, vaikka oikeastaan Norja ja Suomi sopivat alueelle täyskiellosta lohenkalastamisen osalta jo huhtikuussa. Suomalaiset kalastajat ovat saaneet kalastella Tenolla lohta kaikessa rauhassa jo kaksi viikkoa, kun norjalaiset ovat voineet vain seurata kimpaantuneina sivusta.

Kielto voimaan vasta 10. kesäkuuta

Norja on jo vahvistanut lohenkalastuskiellon tälle vuodelle voimaan, mutta suomalaisviranomaisilla asian käsittely on kestää aiottua pidempään. Koska laki on allekirjoittamatta, suomalaiset kalastajat ovat saaneet jatkaa lohen kalastamista.