Valtioneuvosto siunasi intiaaniluiden ja -esineiden palauttamisen Yhdysvaltoihin

Luovutettavat jäänteet ja esineet ovat kuuluneet kansallismuseon Mesa Verde -kokoelmaan. Palautettavat jäänteet ja esineet luovutetaan Mesa Verden alueen alkuperäiskansojen edustajille, ja ne on tarkoitus haudata uudelleen.

Kokoelma on peräisin kaivauksista, jotka ruotsalaistutkija Gustaf Nordenskiöld suoritti osuttuaan muinaisten pueblo-intiaanien asumuksille Mesa Verdessä Coloradon osavaltiossa vuonna 1891. Nordenskiöld lähetti kaivauksilta yli 600 esinettä kotiinsa Tukholmaan. Kokoelman osti suomalainen keräilijä Herman Antell, jolta se päättyi testamenttilahjoituksen osana Suomelle.

Yhdysvalloista tullut palautuspyyntö on koskenut yksinomaan kokoelman ihmisjäänteitä ja niihin liittyviä hautajaisesineitä, joita on yhteensä 64. Mukana on luurankoja, muumioita ja luunkappaleita sekä kauhoja, mukeja ja ruukkuja. Ne ovat peräisin noin 1200-luvulta.