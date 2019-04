Valmiina lippu-uudistukseen: HSL vastasi lukuisia matkustajia koskeviin kysymyksiin

Lippu-uudistuksen takia lippujen myynnissä on lauantaina katkos, eikä HSL-korttia voi ladata missään. Jos kausilipun voimassaoloaika jatkuu muutoksen yli, lippu muuttuu automaattisesti uusilla vyöhykkeillä kelpaavaksi.

Suurin muutos on, että kuntarajat eivät ole enää joukkoliikenteen liikkumisen rajoja ABC-alueella. Mielestämme lippujen nimet myös helpottuvat nykyisestä eli ABCD on huomattavasti helpompi ymmärtää ja laittaa kartalle kuin esimerkiksi lähiseutu 2 ja 3 ja seutulippu, jotka ovat tuottaneet haasteita asiakkaillemme.

Olemme tehneet siitä ennusteita ja erilaisia tietokonemalleja ja näyttäisi siltä, että joukkoliikenteen kysyntä kasvaisi todella suuresti Espoon suunnasta Helsinginniemelle, erityisesti B-vyöhykkeeltä. Yleisesti joukkoliikenteen käyttäjämäärät näyttäisivät kasvavan noin prosentin, joka on meidän mittapuussamme valtava luku.

Toki tämä on ollut tiedossamme ja olemme tehneet erilaisia toimia, joilla varaudutaan muutokseen. Seuraamme tiukasti, miten tilanne etenee. Monenlaisia toimenpiteitä on suunniteltu. Esimerkiksi Matinkylässä kääntöpaikkaa tutkitaan ja vuorovälien tihentämistä on jo kokeiltu monella tavalla.