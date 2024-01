Valko-Venäjän oppositiojohtaja MTV:lle: Suojelkaa rajojanne

Puoliso Siarhei "ehkä vankilassa, ehkä kuollut"

– Se on eräänlaista kidutusta. Hallitus tekee tämän murtaakseen tämä urheat ihmiset vankiloissa. Heille halutaan uskotella että maailma on unohtanut heidät: ”Kukaan ei kirjoita sinulle, edes juristisi ei halua tulla käymään”, Tsihanouskaja kuvailee.

Voi olla itsekin vaarassa

Tsihanouskaja uskoo, että hän saattaa lapsineen olla itsekin edelleen vaarassa vaikka onkin maanpaossa. Hän on silti kiitollinen siitä, että Liettuan valtio on järjestänyt heille suojelun.

Valko-Venäjän poliittisten vankien asema on kuitenkin vielä lohduttomampi. Lukuisia Tsihanouskajan ystäviä ja aatekumppaneita on suljettu Valko-Venäjän vankiloihin samaan tapaan kuin hänen puolisonsa.

– Haluan kuitenkin uskoa että he eivät menetä toivoaan. He tietävät. He uskovat meihin. He tietävät että me jatkamme taistelua.