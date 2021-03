Valko-Venäjän oppositiojohtajaa uhattiin vankilalla ja lasten huostaanotolla – Svjatlana Tsihanouskaja pyytää Suomea Valko-Venäjän opposition avuksi

Pako väkivallan keskeltä

MM-kiekko lopulta pois Minskistä

– Se oli voitto, pieni voitto Valko-Venäjän kansalle! Kiekko on tärkeää Valko-Venäjälle, mutta ei tällaista tapahtumaa voi pitää maassa, jossa satoja tuhansia on kidutettu. Maassa, jossa lait eivät päde, väkivaltaa on kaikkialla ja on totaalisen turvatonta. Ihmisoikeuksien pitää olla jääkiekon yläpuolella, Tsihanouskaja päättää.