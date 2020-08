Valko-Venäjällä on alkanut ennennäkemätön vastarinta – mitä Euroopan viimeiseksi diktatuuriksi tituleeratussa maassa on tapahtunut viikon takaisten vaalien jälkeen? Tämä sinun tulee tietää

– Pitkällä välillä on huomattava, että Valko-Venäjän talous ei ole kasvanut huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana. Modernisoitava yhteiskunta on myös yhä kauempana istuvasta presidentistä.

26 vuotta vallassa

9. elokuuta järjestettyjen presidentinvaalien tulos ei tullut yllätyksenä valkovenäläisille. 80 prosenttia vaalien äänistä vei istuva presidentti Aleksandr Lukašenka, joka on hallinnut maata jo 26 vuotta.

Viime viikolla uutisoitiin, että presidenttiehdokas Svetlana Tsihanouskaja pakeni pois Valko-Venäjältä Liettuaan. Tsihanouskaja on kannustanut videon välityksellä kannattajiaan osoittamaan mieltään rauhanomaisesti kotimaassaan Valko-Venäjällä.

Venäjällä suuri vaikutus

Mielenosoitusten myötä on selvää, ettei kansa tue maan nykyhallintoa enää entisellä tavalla. Lukašenkan voidaan odottaa kuitenkin pitävän vallasta kiinni viimeiseen asti.

– Venäjällä on paljon mahdollisuuksia painostaa Valko-Venäjää, koska maat ovat taloudellisesti, poliittisesti ja yhteiskunnallisesti kytköksissä.

Tuhansia pidätyksiä

Poliisi on yrittänyt tukahduttaa tuhansien ihmisten mielenilmauksia rajuin voimakeinoin. Poliisin käytössä on ollut kyynelkaasu ja kumiluodit, joita poliisi on ampunut mielenosoittajia kohti.