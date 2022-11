Valkeakosken taposta epäillään isää ja poikaa – Poliisi: Saapuivat autolla tapaamiseen ja avasivat tulen

– Siinä on ollut kyse jonkinlaisesta vanhasta kaunasta. Mikä kauna? Sitä me emme vielä tiedä, kertoo tutkinnanjohtaja rikosylikomisario Sakari Tuominen.

Ainakin kaksi sai osuman. Yksi haavoittuneista toimitettiin sairaalaan. Toinen kuoli. Vainaja on 1990-luvulla syntynyt mies.

IS: Isä menestynyt ammunnassa SM-tasolla

Henkirikoksesta epäilty poika on vain 20-vuotias, isä 59-vuotias.

Ilta-Sanomien mukaan miehistä vanhempi on menestynyt ampumaurheilussa SM-tasolla. IS:n mukaan ampumisessa kuollut mies on puolestaan kolmekymppinen väkivaltarikollinen, jolla on karun velanperijän maine.