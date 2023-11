Valioliigassa jysähti! Perinneseuralle valtava pisterangaistus – "Täysin suhteeton sanktio"

Tutkimusten mukaan Everton teki kyseisellä kaudella 124,5 miljoonan punnan eli noin 142,5 miljoonan euron tappiot. Säännöissä tappioiden ylärajana on 105 miljoonaa puntaa, joten ylitys on melko reilu.

– Seura uskoo, että komissio on langettanut täysin suhteettoman ja epäreilun urheilullisen sanktion. Seura on jo ilmoittanut Valioliigalle aikeistaan valittaa tuomiosta, Everton tiedotti .

Everton on erittäin menestyksekäs ja perinteinen seura. Sen edellinen pääsarjan mestaruus on keväältä 1987 – niitä on kertynyt kaikkiaan yhdeksän. Englannin cupin se on valloittanut viidesti.