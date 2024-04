Sarjapaikasta taisteleva Everton valitti kovasta rangaistuksestaan

Kuuden pisteen rangaistus tuli, koska selvityksen mukaan Everton teki kauteen 2021–2022 päättyneellä kolmen vuoden ajanjaksolla 124,5 miljoonaa puntaa tappiota. Tuore kahden pisteen vähennys on seurausta siitä, että Everton rikkoi sallittujen tappioiden rajan 16,6 miljoonalla punnalla kauteen 2022–2023 päättyneellä jaksolla.

Everton on sarjataulukossa sijalla 16. Etumatkaa putoamisviivan huonommalla puolella olevaan Lutoniin on vain kaksi pistettä. Everton on pelannut Englannin ylimmällä tasolla yhtäjaksoisesti vuodesta 1954 lähtien.