Valioliigalegenda sai potkut – oli vain minuutteja aiemmin vannonut pitävän kiinni paikastaan

Vain pari tuntia aiemmin Aston Villa kärsi nöyryyttävän 3–0-häviön Fulhamia vastaan. Aston Villa on Valioliigassa vain niukasti pudotusrajan yläpuolella, ja se on hävinnyt neljä edellistä otteluaan. Tällä kaudella Aston Villa on voittanut vain kaksi liigaottelua.