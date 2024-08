Peskov: Vakoojavanhempien Venäjälle luovutetut lapset saivat tietää vasta eilen olevansa venäläisiä

– Eilen Moskovaan lentäneiden vakoojien lapset saivat tietää, että he olivat venäläisiä, kun kone lähti Turkin Ankarasta. He kysyivät vanhemmiltaan, kuka heitä oikein on vastassa. He kysyivät vanhemmiltaan kuka on Putin, Dmitri Peskov kommentoi uutistoimisto Tassille.