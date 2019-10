Väkivaltaiset mielenosoitukset vaatineet ihmishenkiä Chilessä, maan presidentti viljelee sotatermejä puheissaan – vieläkö maahan on turvallista matkustaa?

Maanantaiaamun valjetessa Chilessä mellakoiden vaatimaksi uhriluvuksi kerrottiin jo yksitoista ihmistä. Viimeisimmät viisi ihmistä kuoli vaatetehtaassa sytytetyssä tulipalossa. Lisäksi 1500 ihmistä on pidätetty. Rakennuksia on tuhoutunut yhteenottojen jäljiltä ja Santiago on osittain lamaantunut tapahtumista. Julkinen liikenne toimii osittain. Santiagon liikenneviranomaisten mukaan voi kulua viikkoja tai kuukausia, ennen kuin kaikki metrolinjat ja -asemat saadaan palautettua käyttöön.