Chilen mellakoinnin uhriluku kasvaa – tehdas sytytettiin tuleen, sisältä löytyi viisi ruumista

Chilessä viisi ihmistä on kuollut, kun mellakoitsijat sytyttivät vaatetehtaan palaamaan pääkaupunki Santiagon esikaupunkialueella, kertovat pelastusviranomaiset.

– Ikävä kyllä tehtaan sisältä on löydetty viisi ruumista, palokunnan edustaja Diego Velasquez kertoi paikallismedialle.

Mellakointi jatkui tästä huolimatta, ja tänä yönä ulkonaliikkumiskielto on jälleen voimassa.

– Demokratialla on paitsi oikeus myös velvollisuus puolustaa itseään. Sen tulee käyttää kaikkia demokratian itsensä antamia työkaluja sekä oikeusvaltiota niitä vastaan, jotka haluavat tuhota sen, Pinera sanoi.

Mellakointi pysäytti kaupungin



Mielenosoittajien tyytymättömyyden taustalla on huoli maan talouskehityksestä ja toimeentulosta. Vaikka Chile on Etelä-Amerikan vaurain maa, elinkustannukset ovat nousseet ja esimerkiksi eläkkeet ovat pieniä.

Pinera on mielenosoitusten alettua perunut julkisen liikenteen hinnankorotukset ja sanonut, että mielenosoittajilla on hyviä syitä lähteä kaduille. Hän on kuitenkin myös sanonut, että mieltä pitäisi osoittaa rauhallisesti.